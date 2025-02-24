AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke dışişleri bakanlarının Brüksel'de düzenlediği toplantıda, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarıyla ilgili alınan kararları açıkladı. Buna göre AB'nin Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldığı belirtildi.

'Yeniden yapılanma ve istikrarı desteklemenin parçası'

AB ülkelerinin, Suriye'deki durumu göz önünde bulundurarak bir dizi kısıtlayıcı tedbiri "askıya almaya" karar verdikleri belirtilen açıklamada, kararın AB'nin Suriye'de kapsayıcı bir siyasi geçişi, ekonomik toparlanmayı, yeniden yapılanmayı ve istikrarı destekleme çabalarının bir parçası olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, “AB, Suriye'deki temel ekonomik sektörlerdeki kısıtlayıcı önlemleri askıya aldı” ifadesi kullanılırken, enerji, ulaşım ve finans sektörlerindeki işlemlerin kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu çerçevede, petrol, gaz ve elektrik dahil olmak üzere enerji ve ulaştırma alanlarındaki yaptırımların kaldırıldığı bildirildi.

Suriye Arap Havayolları yaptırım listesinden çıkarılacak

Suriye'deki Sanayi Bankası, Popüler Kredi Bankası, Tasarruf Bankası, Tarım Kooperatif Bankası ve Suriye Arap Havayolları'nın yaptırım listesinden çıkarılacağı, ayrıca Suriye Merkez Bankası'nın fon ve ekonomik kaynaklara erişimine izin verileceği açıklandı.

AB bankaları ile Suriye bankaları arasındaki finansal işlemlere yönelik yasağın belirli alanlarda gevşetileceği belirtilirken, özellikle enerji ve ulaştırma sektörlerine yönelik işlemler ile insani yardım ve yeniden inşa projelerine öncelik tanınacağı aktarıldı. Ayrıca, insani durum muafiyetinin süresiz olarak uzatılacağı ve kişisel kullanıma yönelik lüks malların Suriye’ye ihracatına yönelik yasakların kaldırılacağı duyuruldu.

AB Konseyinin, Suriye’ye yönelik yaptırımlarda gelecekte daha fazla değişiklik yapılıp yapılmayacağını değerlendirmeye devam edeceği ve ülkenin mevcut durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.

Öte yandan, Beşar Esad yönetimine yönelik yaptırımların sürdüğü belirtilirken, kimyasal silah kullanımı, yasa dışı uyuşturucu ve silah ticareti gibi konulardaki kısıtlamaların devam edeceği vurgulandı. Alınan yeni kararlarla ilgili yasal düzenlemelerin ise AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı. Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşar Esad'dan bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.