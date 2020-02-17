AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları genişletti
AB, Suriye'ye yönelik yaptırım listesine 8 Suriyeli iş adamı ve 2 şirketi ekledi.
Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki Beşar Esad yönetimine uyguladığı yaptırım listesine, 8 iş adamı ve 2 şirketi ekleme kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esad yönetimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.
Açıklamada, Suriye'de yerinden edilmiş vatandaşların arazilerinde yönetime doğrudan fayda sağlayan projeler geliştirdikleri gerekçesiyle 8 iş adamının ve 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
Yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısı 277'ye, şirket sayısı da 71'e çıktı.
Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu da bulunuyor.
Kaynak: AA