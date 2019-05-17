AB, Suriye'ye yönelik yaptırımları uzattı

17 Mayıs 2019

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldığını açıkladı.

AB Konseyi, Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürdüğü gerekçesiyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2020’ye kadar uzatılmasına karar verdi.

Kararla, listeden hayatını kaybeden 5 kişinin ve 2 kuruluşun çıkarıldığı, böylece AB’nin Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı iddiasıyla yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısının 270 olduğu kaydedildi.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor. AB’nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 70 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankasının da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye’ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu bulunuyor.