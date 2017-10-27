ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Dünya
  • AB: Tek muhatabımız İspanya

AB: Tek muhatabımız İspanya

AB Konseyi Başkanı Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından, "İspanya, bizim tek muhatabımız" dedi.

AB: Tek muhatabımız İspanya
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydeden Tusk, " İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.

İspanya'dan karşı hamleİspanya'dan karşı hamle

Katalonya bağımsızlık ilan ettiKatalonya bağımsızlık ilan etti

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.