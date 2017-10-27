AB: Tek muhatabımız İspanya

27 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilanının ardından sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. AB açısından değişen bir şey olmadığını kaydeden Tusk, " İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.

İspanya'dan karşı hamle

Katalonya bağımsızlık ilan etti

Kaynak: AA