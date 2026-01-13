AB tek pazarı alarm veriyor: Ticaret 10 yıl sonra ilk kez geriledi

Avrupa Komisyonu verileri, Çin ve ABD kaynaklı ekonomik baskılara karşı ortak pazarı güçlendirme çabalarına rağmen, AB üyesi ülkeler arasındaki ticaretin pandemi dönemi hariç tutulduğunda yaklaşık on yıl sonra ilk kez gerilediğini ortaya koydu.

2016 yılından bu yana ilk kez...

Financial Times’ın incelediği, AB’nin yıllık tek pazar raporunun taslak versiyonuna göre, üye ülkeler arasındaki ticaretin AB gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı 2023’te yüzde 23,5 seviyesindeyken 2024’te yüzde 22’ye düştü. Covid-19 kısıtlamalarının yarattığı olağanüstü koşullar haricinde, yaşanan gerileme 2016’dan bu yana kaydedilen ilk yıllık düşüş olarak öne çıkıyor.

Standart onayı 4 yıla çıkmıştı

Raporda ayrıca, AB genelinde mallara ilişkin standartların hazırlanıp onaylanması için gereken sürenin 2023’te ortalama 3,2 yıl iken 2024’te 4 yıla çıktığına dikkat çekildi.

Bu göstergeler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde başta olmak üzere birçok yetkilinin, ABD’nin gümrük vergileri ve Çin’in artan rekabet gücü gibi dış tehditlere rağmen AB iç pazarının yeterince hareketlenemediği yönündeki uyarılarını destekliyor. Raporda, “Tek Pazar, dış baskıya karşı koymak için en iyi varlığımızdır ve artık onun güçlü yanlarını geliştirmemizin zamanı gelmiştir,” ifadesine yer veriliyor. Ay sonunda yayımlanması planlanan raporun nihai hale gelmeden önce değişebileceği belirtiliyor.

"Şirket kurmak hâlâ karmaşık ve maliyetli"

Taslak rapor, mesleki yeterliliklerin AB genelinde tanınması ve dijital teknolojilerin yaygınlaşması gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğini kabul ederken, bazı başlıklarda ise “belirgin bir gerileme” yaşandığını vurguluyor. Buna göre, AB’nin küresel doğrudan yabancı yatırımdan aldığı pay son beş yılda yüzde 22 oranında azaldı. Raporda, parçalı ulusal mevzuatların AB genelinde şirket kurma ve faaliyet yürütmeyi hâlâ karmaşık ve maliyetli hale getirdiği, bu konuda bugüne kadar kayda değer bir ilerleme sağlanamadığı uyarısı yapılıyor.

"Rekabet gücünün kaybı kendi hatası"

Avrupa ambalaj sektörünü temsil eden Europen’in Genel Sekreteri Francesca Stevens da duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Avrupa’nın rekabet gücünü kaybetmesi büyük ölçüde kendi hatası. Sorun sadece karmaşık ve külfetli düzenlemeler değil, rekabet gücü ile sürdürülebilirlik arasında yanlış bir ideolojik ayrım, birinin diğeri olmadan var olabileceği yönündeki yanlış inanç" dedi.

Yetkililer, üye ülkeler arasındaki ticaretteki düşüşün, Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalarla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor. İş dünyasını temsil eden lobi kuruluşu BusinessEurope ise Avrupalı şirketlerin, tek pazar içinde ticaret yapmak yerine AB dışı pazarlara ihracatı giderek daha cazip bulduğuna dikkat çekiyor.

2003 yılından bu yana 8 farklı strateji sunuldu

Tek pazarın daha güçlü entegrasyonu, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve Asya ülkelerinin, yüksek enerji ve işgücü maliyetleriyle karşı karşıya kalan Avrupalı üreticiler üzerindeki baskısı karşısında AB ekonomisini canlandırma çabalarının merkezinde yer alıyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen geçen yaz yeni tek pazar stratejisini kamuoyuna açıklamıştı. Bu strateji kapsamında, AB’nin 2028’e kadar tam entegrasyona nasıl ulaşacağını ortaya koyacak bir “yol haritası”nın eylül ayından önce yayımlanması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, 2003’ten bu yana en az sekiz farklı tek pazar stratejisi duyurdu.

Öte yandan ECB, AB içinde malların ticaretinde ortaya çıkan gizli maliyetlerin, ortalama yüzde 65’lik bir gümrük vergisine denk geldiğini hesaplıyor. Hizmetler söz konusu olduğunda ise bu oranın yüzde 100’e kadar çıktığı tahmin ediliyor.