AB teknolojik cihazların enerji tüketimini azaltacak

Avrupa Birliği (AB), televizyon ve oyun konsolu gibi çeşitli teknolojik cihazların kapalı veya beklemedeyken elektrik tüketimlerini daha da düşürmeye yönelik yeni kurallar hazırladı.

AB Komisyonu, eko tasarım düzenlemesi çerçevesinde cihazların bekleme veya kapalı durumdaki elektrik tüketimine yönelik kurallarda güncelleme yapıldığını açıkladı.

Buna göre, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, fırın, tost makinesi, kahve makinesi, printer, video kamera, oyun konsolu, hoparlör, tv kutusu gibi çeşitli ürünler düşük güç modunda, kapalı veya beklemede daha az elektrik tüketecek.

Cihazların kapalı durumdaki güç tüketimi 0,50 vatı aşamayacak. Uygulama başladıktan 2 yıl sonra cihazların kapalı durumdaki güç tüketimi 0,30 vatı geçemeyecek.

Cihazların elektrik tüketimi de 0,8 vatı aşamayacak

Bekleme modunda güç tüketimleri de azaltılacak. Tekrar etkinleşebilen cihazların güç tüketimi 0,5 vatı, bilgi veya durum gösteren cihazların elektrik tüketimi de 0,8 vatı aşamayacak.

Tüketiciler aldıkları cihazın kapalı veya beklemedeki güç tüketimlerine ilişkin bilgilere daha kolay erişebilecek.

2 yıl süre verilecek

Yeni kurallar bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Üreticilere yeni kurallara uyum için 2 yıl süre verilecek.

Ürünlerin elektrik tüketiminin azaltılmasını zorunlu kılacak yeni kurallarla 2030 yılına kadar 530 milyon avro enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.