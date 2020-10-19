"AB teşvikleri konusunda aceleye gerek yok"

19 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği üye devlet hükümetlerine seslenerek, COVID-19 toparlama paketi teşviklerini kullanma konusunda zamanlamanın önemli olduğunu ve başvurmak için acele edilmemesi konusunda uyardı.

Lagarde ayrıca yeni kısıtlamaların da ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine işaret etti ve teşviklerin iyi hedeflenmiş olmaları ve hızlıca ödenmeleri gereğine işaret etti.

ECB'nin 2020 yılı için gayri safi yurt içi hasıla tahminin açıklayacağını ve yeni tahminin, mevcut yüzde 8'lik daralmadan daha olumsuz olacağını ekledi.