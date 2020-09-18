"AB ticari ilişkilerini çeşitlendirmeli"

18 Eylül 2020

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, Avrupa Birliği'nin (AB) kendi içinde bir tedarik zinciri kurması gerektiğini ve ticari ilişkilerini çeşitlendirerek Asya bağımlılığından kurtulması gerektiğini ifade etti.

Cuma günü yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınının Avrupa'ya birlik olmanın ve ticari ilişkilerini çeşitlendirmenin önemini gösterdi diyen Altmeier, "AB'nin iç pazarını güçlendirerek daha kuvetli bir tedarik zinciri oluşturmalı ve uluslarrası ticarette daha fazla yasal kesinlikler sağlamalıyız" dedi.

Avrupa Birliği'nin başkanlığını yürüten Almanya, Pazartesi günü diğer AB Bakanları ile bir toplantı düzenleyerek, küresel tedarik zincirleri ve Avrupa çelik sanayi hakkında görüşecek.