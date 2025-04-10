AB, Trump'ın gümrük vergilerin 90 gün için durdurmasından memnun

Von der Leyen, sosyal medya platformu , üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ticaretin ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilir olması için açık ve öngörülebilir koşullar şarttır" ifadelerine yer verdi.

Gümrük tarifelerinin işletmelere ve tüketicilere zarar verdiğini vurgulayan von der Leyen, "Bu nedenle Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sıfır gümrük tarifesi politikasını her zaman savundum" dedi.

“Avrupa birlikte durarak bu krizden daha güçlü çıkacak”

Von der Leyen, AB'nin kendi ortak pazarındaki ticari engelleri kaldırmaya yönelik çabalarını artırdığını belirtirken, son dönemde yaşanan gelişmelere atıfla şunları kaydetti:

“Bu kriz bize gösterdi ki, belirsizlik dönemlerinde ortak pazar, Avrupa’nın istikrar ve dayanıklılık çıpasıdır. Ekibimle birlikte, Avrupalı tüketicileri korumak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Avrupa, bir arada durarak bu krizden daha güçlü çıkacak.”