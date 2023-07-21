'AB Türkiye ile görüşmelere hazır'

Türkiye AB üyesi olmak için 24 yıldır resmi aday statüsünde ancak üyelik görüşmeleri birliğin Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğüne saygı konularındaki endişeleri nedeniyle 2016 yılından bu yana askıya alınmış durumda.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Temmuz'da beklenmedik şekilde üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulunmuş ve üyelik konusunu Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermesi ile ilişkilendirmişti.

AB'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell "Türkiye ile nasıl yeniden görüşmelere başlayacağımızı ele aldık" dedi.

Dışişleri bakanlarının Brüksel'de bir araya geldiği toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, "Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri iyileştirmek üzere karşılıklı bir niyet olduğuna inanıyoruz" dedi.

“Kıbrıs konusunda adım attığını görmek istiyoruz”

Öte yandan, AB'nin de Türkiye'nin özellikle AB üyesi olan Kıbrıs konusunda adım attığını görmek istediğini belirten Borrell, "Kıbrıs sorununu yeni Birleşmiş Milletler tasarıları uyarınca çözmek Türkiye ile bahsi geçen görüşmelerin yeniden başlamasında kilit rol oynayacak" dedi.

Borrell "Ayrıca, Ankara'nın da katılmış olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel değer ve özgürlükleri korumak da önemli olacak" dedi.

Ay başında Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili Ankara'nın AB'den, vize muafiyeti, AB üyeliği müzakerelerinde yarım kalan fasılların sonuçlanması konularında somut adımlar beklediğini söylenmiş ve Batılı devletlerin Türkiye'ni finansal ihtiyaçları konusunda desteklemesi gerektiğini belirtmişti.