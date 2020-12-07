AB: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini, dışişleri bakanların zirve öncesinde bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini söyledi.

Borrell, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını söyledi.

"Bakanların değerlendirmesi olumlu değil"

Türkiye ile ilişkiler değerlendirmesinde AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığı, durumun daha da kötüleştiği" görüşünde olduğunu aktaran Borrell, bölgede Türkiye'nin arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Borrell, "Bakanların değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar çok önemli AB Konseyi öncesinde liderleri bilgilendirecek." dedi.

Bakanların mevcut durumu değerlendirdiğini ifade eden Borrell, sadece Yunanistan ve Rum yönetiminin değil bütün üyelerin Türkiye ile durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

"Türkiye ile ilişkilerde gelişme göremedik"

"Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik." diyen Borrell, konuyla ilgili AB liderlerinin karar vereceğini vurguladı.

Borrell, "Diplomasi farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmek için icat edilmiştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.