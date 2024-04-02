AB: Türkiye'deki seçimler demokrasiye olan bağlılığı gösteriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, sosyal medya platformu X’ten paylaştığı mesajda, "seçimlerin sakin ve profesyonelce yapılmasının Türkiye’yi onurlandırdığını ve vatandaşlarının yerel demokrasiye bağlılığını gösterdiğini" belirtti.

Borrell, "Temel haklar ve demokrasi, ilişkilerimizin merkezinde yer alıyor. Reformlar üzerinde birlikte çalışarak, Türkiye’yi AB’ye daha da yakınlaştırmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

The holding of the municipal elections in a calm & professional manner honours Türkiye & shows the citizens’ commitment to local democracy. Fundamental rights & democracy are at the core of our relations: looking forward to working together on reforms bringing 🇹🇷 closer to the EU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2024

Avrupa Konseyi ile aynı ifade

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler için gelen Avrupa Konseyi gözlemci heyeti de, yerel seçimlerin genel olarak iyi organize edildiğini ve halkın iradesine saygı gösterilerek gerçekleştiğini bildirmişti. Aynı zamanda İsviçre'nin Jura Kantonu Çevre Bakanı olan Heyet Başkanı David Eray bugün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "Seçim günü genel olarak sakin ve profesyonel bir şekilde organize edilmişti. Yüksek katılım vatandaşların demokratik süreçlere bağlılığını gösteriyordu" ifadelerini kullanmıştı.