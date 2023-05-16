AB, Türkiye’ye risk uyarısı yaptı, 2024 tahminini yükseltti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dün yayınladığı “2023 İlkbahar Ekonomik Beklentiler” raporunda Türkiye’ye geniş yer ayırdı.

Türkiye’den politika belirsizliğinin büyük olmaya devam ettiğini belirten Komisyon, reel faiz oranlarını negatif tutmayı, karmaşık ihtiyati ve düzenleyici tedbirlere bel bağlayacak cari politika karışımının sürdürülmesinin giderek daha zor olmasının beklendiğini bildirdi.

Komisyon şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin uyguladığı karmaşık tedbirler setini sona erdirmesi zorlu olacaktır. Sıkılaşan küresel finansal şartlar Türkiye’nin dış finansmana bağımlılığı ve düşük harcanabilir döviz rezervleri dikkate alındığında bir başka risk kaynağı.”

Yüzde 3'ten 4'e

Türkiye’nin 2022 sonunda kendini gösteren zayıf ihracat performansının ancak dış talebin kademeli olarak toparlanacağı 2024’te terse döneceğini öngören AB Komisyonu, net ihracatın büyümeye katkısının 2023 yılında negatife döneceğini tahmin etti. Komisyon, Türkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini değiştirmezken, 2024 yılı tahminini yükseltti.

Raporda, Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak bıraktı; Türkiye için 2024 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3’ten 4’e çıkardı. Türkiye’de enflasyonun bu yıl yüzde 45.0 olacağını tahmin eden AB Komisyonu, enflasyonun gelecek yıl yüzde 30.3 seviyesine ineceğini öngördü.

İşsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 10.1 olarak açıklanırken, cari denge/GSYH beklentisi yüzde -4.2 ve yüzde -2.7 oldu. Cari aşırı gevşek para politikası dikkate alındığında enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini öngören AB Komisyonu, enflasyonun ancak yavaş şekilde aşağı geleceğini savundu.

Euro Bölgesi de büyüyor

Komisyon ekonomik tahminler raporunda ayrıca Euro Bölgesi’nin bu yıl önceden beklenenden daha hızlı büyüyeceğini tahmin etti. Enflasyonun ısrarcı şekilde yüksek kalacağını vurguladı. Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahminini yüzde 5.6’dan 5.8’e çıkaran AB Komisyonu 2024 yılı için enflasyon beklentisini de yüzde 2.5’ten yüzde 2.8’e yükseltti. İşsizlik oranının bu yıl yüzde 6.8 olacağı ve 2024’te yüzde 6.7’ye gerileyeceği tahmin edildi.