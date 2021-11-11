AB, Türkiye'ye yönelik Doğu Akdeniz yaptırımlarını bir yıl uzattı

Avrupa Birliği Konseyi, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 1 yıl süreyle, 12 Kasım 2022'ye kadar uzattı.

Avrupa Konseyi’nin açıklamasında; Doğu Akdeniz’de “yetkisiz” olarak nitelendirdiği sondaj faaliyetlerinden sorumlu kişi ve kuruluşlara karşı hedefli olarak getirdiği sınırlayıcı tedbirlerin uygulamaya devam edeceği, yaptırımların hedefindeki iki şahsa yönelik kararın da yine 1 yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.

Konseyin kararı yarın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak ve takip eden gün yürürlüğe girecek.

Küresel enerji krizinin devam ettiği ve doğalgaz fiyatlarının özellikle Avrupa’da sert yükselişler kaydettiği bir dönemde gelen karar Doğu Akdeniz ekseninde Türkiye ve AB arasında yaşanan siyasi gerilimi tekrar yükseltebilecek nitelikte.

“Doğu Akdeniz’deki yasadışı sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırım rejimi 1 yıl uzatıldı” başlıklı 6 Kasım 2021 tarihli kararda şu ifadeler yer alıyor:

“Konsey bugün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yetkisiz sondaj faaliyetlerine tepki olarak almış olduğu kısıtlayıcı tedbirler çerçevesini bir yıl süreyle 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatma kararı almıştır.

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de hidrokarbonlarla ilgili yetkisiz sondaj faaliyetlerinden sorumlu veya müdahil olan kişi veya kuruluşlara hedefli kısıtlayıcı tedbirler uygulayabilecektir. Bu tür kısıtlayıcı önlemler aşağıdakilerden oluşur: Listedeki kişi ve kuruluşlar için mal varlıklarının dondurulması ve AB'ye seyahat yasağı. Ayrıca, AB kişileri ve kuruluşlarının listelenenlere fon sağlamaları yasaktır. Şu anda iki kişiye yaptırım uygulanıyor.”

Karara iliştirilen “Arka plan” başlıklı bölümde ise şu ifadeler yer alıyor:

“Doğu Akdeniz'de izinsiz sondaj faaliyetlerine karşı yaptırım rejimi, 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Avrupa Konseyi tarafından onaylanan 14 Ekim 2019 tarihli kararın doğrudan takibidir. AB, bu kararıyla uluslararası hukuka uygun olarak egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı konusunda Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ile tam dayanışmasını teyit etmiş ve Yüksek Temsilci ve Komisyonu kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve için öneriler sunmaya çağırmıştı”.