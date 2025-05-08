AB, Ukrayna’ya 1 milyar Euro kredi desteği sağladı

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna'ya G7 girişimi kapsamında 1 milyar Euro kredi verdiği öğrenildi.

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün Ukrayna’ya 45 milyar Euroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar Euro daha gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

12,1 milyar Euro daha gönderilecek

Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna'ya 6 milyar Euro gönderildiğini hatırlatan Dombrovskis, yılın ilerleyen dönemlerinde ülkeye 12,1 milyar Euro daha gönderileceğini bildirdi.

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini kaydetti.

G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar Euro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.