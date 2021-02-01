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  3. AB üretilen COVID-19 aşılarına ihracat sınırlaması getirdiğini doğrulandı
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AB üretilen COVID-19 aşılarına ihracat sınırlaması getirdiğini doğrulandı

Avrupa Birliği (AB), AstraZeneca’nın aşı tedarikinde kesintiye  gideceğini açıklamasının ardından AB’de üretilen COVID-19 aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirildiğini doğruladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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AB, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa  ülkelerine önceden planlanandan daha az COVID-19 aşısı teslim  edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. Avrupa ülkelerine  aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun  haline gelmesi üzerine AB'ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti.

AB  ile AstraZeneca arasında aşı krizi devam ederken, AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB’de üretilen aşıların  ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, AB’de üretilen COVID-19 aşılarına yönelik  ihracat sınırlaması getirileceğini doğruladı. Avrupa Komisyonu  tarafından yapılan açıklamada, "AB vatandaşlarının güvenliği bizim  önceliğimiz. Şu an karşı karşıya olduğumuz zorluklar bize harekete  geçmekten başka çare bırakmadı” ifadelerine yer verildi.