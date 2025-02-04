AB ve ABD arasında kritik süreç: Von der Leyen'den 'müzakereye hazırız' mesajı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen AB Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Von der Leyen, AB'nin çıkarlarını korumak amacıyla ABD ile zorlu müzakere süreçlerine hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Ekonomik ilişkilerde yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve tarifelerin öneminin arttığı bir dönemde olduklarını vurgulayan von der Leyen, "Son birkaç günde olayların ne kadar hızlı tırmanabileceğini bir kez daha gördük" dedi.

"Ekonomimizi ve güvenliğimizi koruyacağız"

Von der Leyen, Avrupa ekonomisinin korunmasının öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi. AB ile ABD arasında güçlü bağlar bulunduğunu hatırlatarak, bu iki ekonominin küresel mal ve hizmet ticaretinin yüzde 30'unu ve dünya GSYH'nın yüzde 40'ından fazlasını temsil ettiğini belirtti.

"Şu an birinci önceliğimiz, çıkarlarımızın birleştiği birçok alanda çalışmak." diyen von der Leyen, özellikle kritik tedarik zincirleri ve gelişmekte olan teknolojilerde iş birliği potansiyeline dikkat çekti. "Gerektiğinde zorlu müzakerelere hazır olacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, AB'nin kendi çıkarlarını kararlılıkla savunacağını dile getirdi.

Trump'ın tarifeleri hatırlatıldı

ABD'de seçim kampanyası sürecinde Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata tarife uygulayacağını duyuran eski Başkan Donald Trump'ın kararları da hatırlatıldı. Başkanlık görevinin hemen ardından imzaladığı kararlarla Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diyerek AB'ye de tarife uygulayacağını açıklamıştı.