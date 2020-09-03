"AB ve ABD arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözüleceğine inanıyorum"

03 Eylül 2020

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki ticaret gerginlikleri ile ilgili olarak, "Daha önce de söylediğim gibi gerginliklerin daha fazla yükselmesini engelleyebileceğimize inanıyorum. Eğer muhatabımız gerginliklerin sona ermesini istemiyorsa, biz de doğal olarak Avrupa'nın menfaatlerini korumak için çalışacağız." dedi.

AB ve ABD arasında Airbus ve Boeing'e uygulanan sübvansiyonlar sebebiyle ortaya çıkan ticaret anlaşmazlıkları sonucunda, ABD, 7,5 milyar euroluk AB ürününe uyguladığı ek gümrük vergisi uygulamıştı.

Avrupa Birliği Ticaret Sorumlusu Phil Hogan, temmuz ayında Trump yönetimini Airbus'a uygulanan yaptırımları acilen kaldırmaya davet etmiş ve AB'nin, tarafların bir anlaşmaya varmaması halinde, kendi yaptırımlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti.