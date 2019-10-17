AB ve Birleşik Krallık ‘Brexit’ için anlaştı, cumartesi oylanacak

17 Ekim 2019

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Birleşik Krallık, Başbakanı Boris Johnson, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kontrolü geri alacağımız yeni bir anlaşmaya vardık. Şimdi parlamentonun Brexit'i cumartesi günü gerçekleştirmesi gerekiyor" dedi.



Sterlin anlaşma haberleriyle sterlin dolar karşısında Mayıs’tan bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Yüzde 1’e yakın yükselişle sterlin 1.2990 doları gördü.



Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Niyet olunca, anlaşma da olur - ve bir anlaşmaya vardık! Hem Avrupa Birliği hem Birleşik Krallık için çok adil ve dengeli bir anlaşma ve çözüm bulmak için verdiğimiz taahhütlerin bir kanıtı” ifadelerini kullandı.



Birleşik Krallık, 2 Ekim'de AB'ye yeni bir teklif sunmuş, bu yeni taslak anlaşmada daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Avrupa Birliği ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören bir düzenlemeyle değiştirilmesini istemişti.



AB’nin Brexit görüşmelerini yürüten başmüzakerecisi Michel Barnier, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenledi ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’un 27 AB ülkesinin liderlerinin katıldığı zirvede sunacağını belirtti.



Öte yandan hem Kuzey İrlanda’nın Kraliyet’ten ayrılmasını desteklemeyen Demokratik Birlik Partisi hem de İşçi Partisi anlaşmanın bu halinden de memnun olmadıklarını belirten açıklamalar yaptı. Johnson AB ile anlaşmış olsa da, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için cumartesi günü Birleşik Krallık parlamentosunda yapılacak oylama Brexit sürecinin tam olarak nereye gideceğini netleştiren adım olacak. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, konuya ilişkin açıklamasında “Anladığımız başbakan daha önce ezici bir çoğunlukla reddedilen Theresa May’in anlaşmasındakinden bile daha kötü pazarlık yapmış” dedi.



Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklife AB ilk başta olumsuz yaklaşsa da daha sonra müzakere etmeye başlamıştı. Birleşik Krallık, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.