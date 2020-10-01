AB ve Birleşik Krallık devlet destekleri konusunda anlaştı

01 Ekim 2020

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında yapılan görüşmelerde devlet destekleri konusunda ortak paydada buluştular.

Tarafların Brexit anlaşması konusunda önünde kalan tek engelin balıkçılık konusunda uzlaşma olduğunun belirtildiği haberde, Birleşik Krallık'ın "ihtiyatlı bir iyimserlik" içinde olduğu ancak müzakerelerin "eşikte" olduğu belirtildi.

Konuya yakın bir kaynak, AB'nin Birleşik Krallık'a İç Piyasa Yasası taslağı sebebiyle bir ihtarname çekmesine rağmen, anlaşmalı bir Brexit ihtimalinin yüzde 30'dan, yüzde 70'e yükseldiğini belirtti.