AB ve Çin'den havacılık anlaşması

20 Mayıs 2019

Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasında havacılık alanında iş birliğini güçlendirmeye yönelik anlaşma imzalandı.

AB Komisyonu, Çin Sivil Havacılık Kurumu ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) arasında sivil havacılık güvenliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

Açıklamada, sivil havacılık güvenliği anlaşmasının uçak ve ilgili diğer ürünlerde ticareti desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Anlaşma ile sivil otoriteler tarafından havacılıkla ilgili yapılan değerlendirme, belgelendirme ve sertifikasyon gibi süreçlerin kısalacağına dikkat çekilen açıklamada, bunun havacılık sektöründeki maliyetleri azaltacağı ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın AB ile Çin arasında sivil havacılık güvenliği ve çevreye yönelik iş birliğini arttıracağı belirtildi.

Havacılık anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB ve Çin'in resmi onay süreçlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: AA