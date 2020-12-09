AB ve İngiltere liderleri Brüksel'de bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri için Brüksel'de buluştu.

Brüksel'deki AB Komisyonu binasında gerçekleştirilen toplantıda, Von der Leyen ve Johnson, AB ile İngiltere arasında gerçekleştirilen Brexit müzakerelerindeki son durumu ele alacak.

Önceki günlerde yoğun biçimde telefon görüşmesi yapan Von der Leyen ve Johnson, ticaret anlaşması ve gelecekteki ilişkiler hakkında uzlaşmaya çalışacak.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin müzakerecisi David Frost son günlerde uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla yoğun görüşmeler yapıyordu.