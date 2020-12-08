AB ve İngiltere liderleri Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri için yarın Brüksel'de buluşacak.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında gerçekleştirilen Brexit müzakerelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Johnson ile çarşamba akşamı Brüksel'de bir araya geleceklerini belirten Von der Leyen, "Ortaklık anlaşması konusundaki görüşmelere devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin müzakerecisi David Frost son günlerde uzlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla yoğun görüşmeler yapıyordu.