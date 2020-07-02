AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı

02 Temmuz 2020

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel’de gerçekleştirilen son turunun ardından açıklamalarda bulundu.

Sınırlı sayıda uzmanla yüz yüze gerçekleştirilen müzakerelerde somut ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Amacımız anlaşma sağlamak için hızlı bir şekilde müzakere gerçekleştirmekti. 4 gün boyunca devam eden görüşmelere rağmen belirgin farklar bulunuyor." dedi.

Barnier, İngiltere ile bir anlaşma yapılması için ticaretin adil rekabet ortamında gerçekleşmesi, sürdürülebilir ve dengeli bir balıkçılık anlaşması yapılması ve uzlaşmazlıkların giderilebileceği bir çerçeve kurulması gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin gelecek hafta Londra'da devam edeceğini söyleyen Barnier, uzlaşmanın bütün tarafların faydasına olduğunu vurguladı.