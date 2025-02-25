AB ve İngiltere savunma fonunda birleşiyor! Finansman için masaya oturdular: 'Yeniden Silahlanma Bankası' gündemde

Avrupa, ABD’nin güvenlik taahhütlerinde olası bir geri çekilme riskine karşı ordusunu güçlendirmek için yeni finansman yolları arıyor. Bu kapsamda, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ortak bir savunma fonu oluşturulması için görüşmeler başladı.

İngiltere ve AB Liderleri G20’de buluşuyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, bu hafta Cape Town'da düzenlenecek G20 toplantısında AB maliye bakanlarıyla savunma finansmanı konusunda istişarelerde bulunacak. Görüşmelerin temel amacı, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmak için kalıcı bir finansman modeli oluşturmak.

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, Financial Times’a verdiği demeçte, İngiltere ile bu konuda aylardır görüşmeler yapıldığını belirterek, "Bu bir fon ya da banka olabilir. Örneğin, bizim de üzerinde düşündüğümüz Yeniden Silahlanma Bankası kavramı var" ifadelerini kullandı.

Domanski, Avrupa’nın savunmasını güçlendirme sürecinde İngiltere’nin yer almasının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, "Büyük Britanya olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek zor" dedi.

ABD’nin çekilme endişesi Avrupa’yı harekete geçirdi

Avrupa ülkeleri, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya olan desteğini sorgulayan açıklamalarından sonra, Washington’un kıtadaki askeri varlığını azaltabileceği ihtimaline karşı alarm durumuna geçti. Ukrayna’daki savaş dördüncü yılına girerken, Avrupa ülkeleri, ABD’ye olan bağımlılığı azaltmak için daha bağımsız bir savunma sistemi oluşturmayı hedefliyor.

"Yeniden Silahlanma Bankası" gündemde

Görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu belirtilse de, olası savunma fonunun nasıl işleyeceği konusunda farklı öneriler masaya yatırılıyor. Polonya'nın önerdiği "Yeniden Silahlanma Bankası" fikri, Avrupa ülkelerinin ortak bir finansal yapı kurarak savunma sanayisini güçlendirmesini amaçlıyor.

İngiltere Hazinesi, Maliye Bakanı Reeves'in G20’de "Avrupalı mevkidaşlarıyla savunma finansmanı önerilerini gündeme getireceğini" doğruladı. Ancak bu girişimin nasıl bir yapıya kavuşacağı, hangi ülkelerin fonlamaya nasıl katkı sağlayacağı gibi konuların henüz netleşmediği vurgulandı.

Avrupa savunma politikalarında yeni dönem

Bu görüşmeler, Brexit sonrası İngiltere ile AB arasında savunma konusunda yeni bir işbirliği modeli oluşturulabileceğine işaret ediyor. Avrupa’nın kendi savunma kapasitesini artırmak için finansal yapılar kurması, kıtanın güvenlik politikalarında köklü değişikliklerin habercisi olabilir.

Önümüzdeki aylarda Avrupa ülkelerinin bu yeni savunma finansmanı modeline nasıl yaklaşacağı ve ABD’nin bu gelişmelere nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek.