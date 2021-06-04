AB ve İngiltere'den Facebook'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere rekabet kurumları, sosyal medya platformu Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'e ve seri ilanlarına yönelik rekabet soruşturması başlattı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Facebook'a yönelik resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Facebook'u yaklaşık 3 milyar insanın kullandığını, platformda 7 milyon civarında şirketin de reklam verdiğini anımsatan Vestager, Facebook'un sosyal ağlarını kullananlara ilişkin "muazzam" veri topladığını, şirketin bu verilerle bazı tüketici gruplarını hedef alabildiğini ifade etti.

Vestager, dijital ekonomide verilerin rekabeti bozacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, toplanan verilerin Facebook'a özellikle reklam ilanları sektöründe ve alışveriş hizmeti Marketplace'te avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturacaklarını belirtti.

Vestager döneminde açılan Amazon ve Apple hakkındaki rekabet soruşturmaları sürerken, Alphabet'e de yaklaşık 8 milyar euro ceza kesilmişti.