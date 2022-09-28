AB ve NATO da sızıntıları sabotaja bağladı

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırı yapıldığına dair birçok devletin açıklama yapmasından sonra, Avrupalı üst düzey yetkili Avrupa Birliği'nin (AB) enerji altyapısının bozulmasına yönelik tüm kasti eylemlerin "güçlü ve ortak" bir tepki göreceğini belirtti.

Avrupa ülkeleri, Baltık Denizi'nin altından İsveç ve Danimarka kara sularından geçerek Almanya'ya bağlanan Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki nedeni açıklanamayan ani sızıntıların arkasındaki sabotaj ihtimalini dün soruşturmaya başlamışlardı.

Boru hattından sızan doğalgaz Baltık Denizi'ne püskürmeye devam ederken, sızıntıların ya da olası sabotajın arkasında kimin olduğu hâlâ meçhul.

AB'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, Almanya'da bir televizyon programına yaptığı açıklamada, AB'ye göre boru hattında pazartesi günü tespit edilen sızıntıların muhtemelen sabotajdan kaynaklandığını belirterek, sabotaj ihtimalini dün dile getiren Almanya, Polonya, İsveç ve Danimarka'ya katıldı. Borrell, "AB'nin enerji altyapısının bozulmasına yönelik tüm kasti eylemler tamamıyla kabul edilemezdir ve güçlü ve ortak bir tepki görecektir" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sızıntıları sabotaja bağladı.

Kremlin suçlamalara 'aptallık' olarak niteledi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik olası sabotajda parmağı olduğuna yönelik suçlamaları “aptallık” olarak nitelendirerek, “Tedariklerini çoğaltan Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Biz doğal gaz tedarik yollarımızı kaybettik.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Akım 2’yi sonlandıracaklarına yönelik geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Peskov, “Neyi kastetmişti? Bilmiyoruz. Polonyalıların, deliliğin sınırında, isterik tepkilerini, ABD’ye bunun için teşekkür ettiklerini görüyoruz. Bunun da ne anlama geldiğini bilmiyoruz.” diye konuştu.

Amerikan LNG şirketlerinin karlarını hızla artırdıklarına işaret eden Peskov, “Tedariklerini çoğaltan Amerikan LNG şirketlerinin devasa karlarını görüyoruz. Bu devasa karları devam ettirmek konusunda da oldukça istekliler. (Hatlardaki hasarlar) Bu durum bizim çıkarımıza mı? Hayır. Biz doğal gaz tedarik yollarımızı kaybettik.” dedi.

Peskov, hatlarda yaşanan sorunlarla ilişkin Rusya’ya yönelik bazı suçlamaların da dile getirildiğini belirterek, “Bu tür senaryoların dillendirmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma.” ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya'daki günlük Tagesspiegel gazetesi Alman güvenlik kuruluşlarının Kuzey Akım 1 boru hattını oluşturan her iki kolun kalıcı şekilde kullanılamaz hale geldiğinden endişelendiğini bildirdi.

Kaynak: Reuters, AA