AB, X soruşturmasını genişletiyor! İstenen yeni belgeler için son tarih: 15 Şubat 2025

AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında X'e yönelik devam eden soruşturmada yeni önlemler alındığını ve X platformundan tavsiye sistemlerine ilişkin ek taleplerde bulunulduğunu belirtti.

İçeriğe yönelik teknik arayüzlere erişim talebi

Soruşturma kapsamında X'e, 31 Aralık tarihine kadar tavsiye algoritmalarının tasarımında ve işleyişinde yapılacak gelecekteki değişikliklere ilişkin dahili dokümanları ve bilgileri saklama emri gönderildiği ifade edilen açıklamasında Komisyon, X'ten içeriğine yönelik teknik arayüzlere erişim talebinde de bulunulduğunu kaydetti.

Adil, güvenli ve demokratik...

AB'de faaliyet gösteren her platformun, adil, güvenli ve demokratik olmasını amaçladıklarını belirten AB Komisyonu'nun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün, X'in tavsiye sistemlerinin Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklere uyumuna ışık tutmak için daha fazla adım atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.