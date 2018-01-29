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AB yaz-kış saati uygulamasını tartışıyor

Finlandiya, AB'de yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırılması için lobi faaliyeti yürütecek.

AB yaz-kış saati uygulamasını tartışıyor
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Finlandiya, ülkede yaz ve kış saati uygulamalarının kaldırılması için 70 bin adet imza topladı ve bu konuda AB'ye resmi dilekçe verilmesi yönünde ilk adımı attı.

Finlandiya'nın AB temsilcileri, üye devletlerin yılda iki kez değişen saat uygulaması hakkındaki pozisyonlarıyla ilgili bir komisyon anketi hazırlaması fikrini hızlandırmaya çalışacak.

AB direktifleri gereği, yaz ve kış saati uygulamalarının durdurulabilmesi için 27 AB ülkesinin ortak kararı gerekiyor.

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