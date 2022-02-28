AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Biz Ukrayna’yı savunmak istiyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna’da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini, saldırılarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurgulayan Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.



Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında da bilgi veren AB Yüksek Temsilcisi, “Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacak” diye konuştu.



Borrell, savaşı Rus halkının istemediğini de sözlerine ekledi.