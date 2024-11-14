AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den “İsrail ile ilişkiler askıya alınsın” önerisi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'nde yaşanan insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail ile AB arasındaki siyasi diyaloğun askıya alınması için AB dışişleri bakanlarına bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Reuters’ın diplomatlara dayandırdığı haberine göre Borrell, gelecek hafta yapılacak toplantı öncesi AB üye ülkelerinin dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta, Gazze’de uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine dair ciddi endişeler bulunduğunu vurguladı. Borrell, bu endişelerin İsrail tarafından yeterince dikkate alınmadığını belirtti.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi, "Bu değerlendirmeler ışığında AB’nin İsrail ile siyasi diyaloğu askıya almak için insan hakları maddesini devreye sokmayı teklif edeceğim" ifadelerine yer verdi. Borrell’in bu teklifinin, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları sırasında sivil kayıpların önlenmesi ve insani yardımların kesintisiz sürdürülmesi konusundaki ihmallerine tepki olarak geldiği belirtiliyor.

Borrell’in önerisinin, İsrail’in savaş sırasında uyguladığı eylemlere dair güçlü bir endişe mesajı verme amacında olduğunu ifade eden bir diplomat, bu kararın AB üyesi 27 ülkenin tamamının onayını gerektirdiğini aktardı.