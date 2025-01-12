AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan Suriye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde katıldığı Suriye toplantısına dair X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kallas, "Suriye'de hem umut hem de zorluklar var" diyerek, Riyad'daki toplantıda Körfez, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla, Beşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'deki geçiş süreci üzerine değerlendirmeler yapılacağını belirtti.

"Somut ilerleme kaydedilmeli"

Toplantının gündeminde Suriye'ye uygulanan yaptırımların da olacağını aktaran Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" açıklamasını yaptı.

Kallas, "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır" ifadelerini de paylaştı.