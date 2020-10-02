AB zirvesinden yaptırım çıkması beklenmiyor

02 Ekim 2020

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Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz sorunu ve Türkiye'yle ilişkilerin de ele alınacağı zirvesi dün başladı. Liderler bugün sonlanacak zirvede birliğin dış politika alanındaki Belarus ve Türkiye’nin de aralarında olduğu önemli konuları ele alacak. Ancak Hem Ankara’dan hem AB’den diplomatik kaynaklar zirveden Türkiye’ye ilişkin bir yaptırım kararı çıkmasının beklenmediğini belirtiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in zirve öncesi yaptığı açıklama da bu görüşü destekliyor. İngiltere ve Kanada’nın şimdiden yaptırım açıkladığı Belarus’a ise AB’den yaptırım açıklanması daha muhtemel.

Merkel: Yapıcı olmakta büyük yarar var

Euronews’e AB zirvesi öncesi konuşan bir AB yetkilisi ‘tüm seçeneklerin’ hala masada olduğunu, bunların arasında yaptırımların da bulunduğunu ancak liderlerin bugün Türkiye’ye resmi yaptırım açıklaması yapmasının beklenmediğini söyledi. Almanya Başbakanı Merkel ise Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması gerektiğini söyledi ve "soruna barışçıl bir çözüm bulunması" konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

AB-Türkiye ilişkilerinin önemine değinen Merkel, "Türkiye ile ilişkilerimiz doğal olarak çok karmaşık ve tüm zorluklara rağmen AB'nin Türkiye ile yapıcı ilişkiler kurmasında büyük yarar var" dedi.

Almanya’nın özellikle göçmen sorununda önemli bir çözüm ortağı olması nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkması beklenirken, Yunanistan, Fransa ve Avusturya, Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Güney Kıbrıs’ın yanında yer alıyor.

G.Kıbrıs ‘Gümrük Birliği' yaptırımı istiyor

Euronews haberinde AP’deki Güney Kıbrıs vekillerinden Costas Mavrides’in ‘gümrük birliği’ aracılığıyla ekonomik yaptırım uygulanmasını talep ettiği de belirtiliyor. Mavrides’in kullandığı ifadeler şöyle: “Bu bir bastırma politikası ama bu politika Türkiye’nin daha da genişlemeci politikalar izlemesine neden oluyor. Elimizde araçlarımız var ve bence bunlardan biri hayli etkili olacaktır: Özellikle Gümrük Birliği aracılığıyla uygulanacak ekonomik yaptırımlar.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB üyelerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışma göstermesinin "müzakere konusu olmaması gerektiğini" kaydetti. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'dan da benzer bir açıklama geldi. Kruz, Türkiye'ye yaptırımlar da dahil olmak üzere net bir yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, birliğin Doğu Akdeniz'de istikrar istediğini ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu söyledi. Türkiye ile yapıcı bir ilişkiden yana olduklarını belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "Gerilim ya artacak, ki istediğimiz durum bu değil, ya da gerilim azalacak ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz, istediğimiz bu" diye konuştu.

Erdoğan'dan AB'ye: Hidrokarbon Kıbrıs'ta çözüme temel oluştursun



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve öncesi Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki tutumuyla ilgili olarak önceki gün AB kurumları ve üye devletlerin liderlerine bir mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda kömür ve çeliğin AB’nin çıkış noktası olduğunu hatırlatarak “Hidrokarbonun Kıbrıs’ta çözüme ve büyük AB’nin oluşumuna temel oluşturmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı “Doğu Akdeniz’de devam eden gerginliğin müsebbinin Türkiye değil, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğunu” savunan Erdoğan, "Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduklarını” bildirdi.



NATO: Ayrıştırma usullerine yönelik mekanizma kuruldu



NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usüllerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu açıkladı. İki ülke arasında NATO güzergahında teknik görüşmelerin başladığı daha önce duyurulmuştu.