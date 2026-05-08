ABC: ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, hantavirüs vakalarını “3. seviye acil durum” koduyla takibe aldı.

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

Ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

Bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs nasıl bulaşıyor?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.