ABD 1 trilyon dolarlık yeni ekonomik kurtarma paketinde uzlaşma yakın

24 Temmuz 2020

Yeni kurtarma paketine ilişkin müzakerelere katılan ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray’ın trilyon dolarlık paketi bir an önce çıkarmak istediğini paketin Başkan Donald Trump’ın uzun süredir pakette olmasını istediği bordro vergileri kesintisini içermeyeceğini söyledi.

Mnuchin, ‘’Bordro vergisi kesintisiyle ilgili sorunlardan biri zaman alması. O yüzden şu anda önceliğimiz doğrudan ödemeler. Bordro vergisi kesintisi şimdilik bu pakette olmayacak ama yeniden gündeme getireceğiz’’ diyerek, bundan sonra başka bir paketin daha olabileceği ihtimaline işaret etti.

Başkan Trump yeni teşvik paketini bordro vergisi kesintisini kapsamaması halinde imzalamayabileceğini söylemişti.

Cumhuriyetçilerin talebi üzerine Başkan Trump’ın bu ısrarından geri adım atması bir taviz olarak değerlendirildi.

Mnuchin, Beyaz Saray’ın Senato’daki Cumhuriyetçilerle süresi 31 Temmuz’da dolacak olan işsizlik yardımının uzatılmasına ilişkin maddenin pakette nasıl yer alacağı konusunda da birlikte çalıştıklarını belirtti.