ABD, 1,7 trilyon $'lık anlaşmadan çekilebilir

05 Şubat 2020

Bloomberg'in bir kaynağa dayandırdığı dünkü habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden yetkililerin hazırladığı taslak başkanlık kararnamesi görüşe açıldı.



Taslak, WTO'nun Kamu Alımları Anlaşması'nı (GPA) ABD'nin talepleri doğrultusunda değiştirmemesi halinde ABD'nin anlaşmadan çekilmesini başlatacak düzenlemeler içeriyor.

Trump, Davos'ta ateş püskürmüştü

Donald Trump Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamasında DTÖ ile ilgili oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu.

“Çin, Hindistan gelişmekte olan ülkeler olarak değerlendirilirken biz gelişmekte olan ülke olarak değerlendirilmedik. Bildiğim kadarıyla biz de gelişmekte olan bir ülkeyiz” diyen Trump bu ülkelerin muazzam avantajlarla ticaret yaparken ABD’nin DTÖ tarafından gelişmekte olan bir ülke olarak görülmediğini, bunun yanlış olduğunu açıkladı. “Dünya Ticaret Örgütü olmasaydı Çin bugünkü Çin olmazdı” diyen Trump DTÖ’yü Çin’in kullandığı bir araç olarak tanımladı.

Yeni anlaşma sinyalini vermişti

DTÖ’yle yeni bir anlaşma yapacağını açıklayan Trump “Bu anlaşma oldukça dramatik olacak” dedi. Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması yapmanın Çin'den çok daha zor olduğunu ekleyen Trump eğer anlaşma olmazsa başka yollar kullanmak zorunda kalacaklarını söyledi.