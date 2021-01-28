ABD 1,9 trilyon dolarlık yeni yardım paketi için destek arıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni COVID-19 yardım paketine Kongre'de destek oluşturma çabaları ile Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in bizzat ilgilendiklerini söyledi.

Psaki, Başkan Biden'in Hazine Bakanı Yellen ve ekonomi ekibinin diğer üyeleri ile bir araya gelerek bu yeni yardım paketinin etkisini ve paketin Kongre'den geçmesinde gecikmenin potansiyel maliyetlerini değerlendireceğini de ifade etti.

Yeni COVID-19 yardım paketinin Biden için öncelik olduğunu ifade eden Psaki, destek için Kongre üyeleri, işçi temsilcileri, iş dünyası grupları, yüzlerce belediye başkanı ve halk sağlığı yetkilisi ile görüşülmekte olduğunu vurguladı.

Psaki, "Başkan ve Başkan Yardımcısı Kongre üyeleri ile doğrudan temas halindeler ve önümüzdeki günlerde ilerleme göstermesi beklenen bir dizi görüşme yaptılar" dedi.