ABD 2025 için bir kez daha petrol fiyatı tahminlerini düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 yılı için petrol fiyatlarını bir kez daha aşağı yönlü revize etti.

İdarenin Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda gelecek yıl piyasaların yıllık bazda nispeten dengede olacağı ifdade edildi.

Raporda, petrol üreticilerinin üretimlerini yaklaşık 100 bin varil artırmasıyla stokların bugünkü seviyeye yakın kalacağı dile getirdi.

Buna göre gelecek yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 73,58 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 76,06 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas petrolü

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 69,12 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 71,60 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, bu yıl için de Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,49 dolar, WTI ham petrolü 76,51 dolar olarak aşağı yönlü revize etti.