ABD 46. başkanını seçiyor

03 Kasım 2020

ABD'de seçmenler sert ve kutuplaştırıcı seçim döneminin ardından başkanlık seçimlerinin son oy verme gününde sandık başına gitti.

Seçim anketlerinde rakibi Demokrat Partili Joe Biden'in gerisinde olan Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump ikinci kez başkan seçilmek istiyor.

ABD'de seçim gündemini koronavirüs salgını ve ülke çapında protestolara neden olan ırkçılık oluşturdu.

Seçimleri Trump'ın koronavirüs salgınını idare edip etmediği hakkında referandum oylamasına çevirmeye çalışan Biden, sağlık kriziyle mücadelede yeni bir dönem başlatmayı, ekonomiyi düzeltmeyi ve ABD'deki politik kutuplaşmayı bitirmeyi vaat etti. Biden, uzun süredir seçim anketlerinde rakibinin önünde yer alıyor.

İlk sonuçlar gelmeye başladı

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'si sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

En kritik eyaletlerden biri olan Florida'da oyların yüzde 43'ü sayıldı ve Biden önde.

Biden: Konuşulacak bir şey olursa konuşurum

Demokratların adayı Joe Biden seçim sonuçlarına ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Biden, halen çok şeyin yaşandığını belirterek, "Bu akşam konuşulacak bir şey olursa, konuşurum. Eğer olmazsa, oylar sayılana kadar beklerim" dedi.

Trump: Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, seçim esnasında kameraların karşısına geçti.

Trump, "Kazanmak kolay. Benim içim kaybetmek ise hiç kolay değil" dedi. Trump ayrıca seçim sonuçlarının kesinleşmemesi halinde ulusa seslenebileceğini aktardı.

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Trump Washington'da, Biden Delaware'de izleyecek

Cumhuriyetçi Aday Donald Trump gününün çoğunu Washington'da geçiriyor, Demokrat Aday Biden ise Pennsylvania mitinginin ardından seçim sonuçlarını izlemek üzere Delaware eyaletine geçecek.

Trump, Beyaz Saray'da seçim sonuçlarını takip edecek. Kazanması durumunda Trump'ın hitabını ve kutlamasını Beyaz Saray'da yapması bekleniyor.

Öte yandan, Demokrat aday Joe Biden bugün son kez seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'da miting düzenledi. Ardından seçim sonuçlarını takip edeceği Delaware eyaletine geçecek olan Biden, seçimlerden zaferle çıkması durumunda konuşmasını da burada yapacak.

Beyaz Saray'da olağanüstü önlemler

Seçimlerin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı. Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.

ABD'de "erken oy" sayısı 100 milyonu aştı

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan seçim güvencesi

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi.

Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok” ifadelerini kullandı.

Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salıncak eyaletler

Adayların başkan seçilebilmesi için her eyaletin belirli sayıda temsilciye sahip olduğu Seçiciler Kurulu'nda 270 oy alması gerekiyor.

Trump ülke genelinde daha az oy alsa bile iki adayın birbirine çok yakın olduğu salıncak eyaletleri kazanırsa tekrar başkan seçilebilir.

Trump 2016 yılında yaklaşık 3 milyon daha az oy almasına rağmen bazı salıncak eyaletlerde zafer kazandığı için rakibi Hillary Clinton'u mağlup etmeyi başarmıştı.

ABD'nin Doğu eyaletlerinde sandık başında oy verme işlemi TSİ 14.00'te başladı. Ancak en yakın izlenen eyaletlerdeki sonuçlar çarşamba günü TSİ 02.00-03.00'ten önce belli olmayacak. Sonuçların çok yakın çıkması halinde oy sayma işlemi birkaç güne uzayabilir.

Florida Üniversitesi verilerine göre ABD'de şu ana kadar 99 milyon kişi erken oy verme veya posta yöntemiyle oy kullanmış durumda. Tek başına bu sayı 2016 seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 72.3'ünü oluşturuyor. Uzmanlar bu seçimlerde bir önceki seçimlerden daha fazla oy kullanılacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Erken kullanılan oy sayıları seçimlerin bu sefer seçmenler tarafından çok yakından benimsendiğini ve salgın hastalık nedeniyle sandık başında oy kullanmaktan imtina ettiklerine işaret ediyor.

74 yaşındaki Trump ve 77 yaşındaki Biden seçimin son günlerini seçimlerde genelde kazananı belirleyen 12 salıncak eyalette seçmenleri ikna etmeye çalışarak geçirdi.

İki aday da Seçiciler Kurulu'nda 29 oy hakkına sahip Florida eyaletine özel bir önem gösteriyor. Trump bu eyaleti kazanamazsa büyük ihtimalle yarışı kaybedecek. Posta yoluyla verilen oyların sandıklar kapanmadan sayıldığı Florida'da sonuçların kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

Ancak posta oyların sandıklar kapandıktan sonra sayıldığı salıncak eyaletlerden Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin'de oyların sayılması birkaç güne uzayabilir.

Anketlere göre Biden'in bugünkü seçimi kazanma ihtimali yüzde 90