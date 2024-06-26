ABD, 50'ye yakın kurum ve kişiye yaptırım kararı aldı

ABD Maliye Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada listedekilerin, her ikisi de ABD yaptırımları altında olan İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Komutanlığı (MODAFL) ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kullanılan bir "gölge bankacılık ağı" oluşturduğu belirtildi.

Bu adım Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Marshall Adaları'ndaki onlarca şirketin yanısıra İran ve Türkiye merkezli firmaları da hedef aldı.

Açıklamada, yaptırım getirilen kişilerden Seyyid Muhammed Masnayi Necibi’nin İran'a yönelik ABD ve Avrupa yaptırımlarını aşmak amacıyla en az 2019 yılından bu yana İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Komutanlığı Tedarik Bölümü ile koordineli olarak İran ve Türkiye'de çeşitli döviz bozdurma işlerini yöneten İranlı-Türk bir sarraf olduğu kaydedildi. Aynı açıklamada, Necibi’nin bu bölüm için yaptığı işlerin çoğunu şirketinin İran şubesi olan Sedef Döviz aracılığıyla yürüttüğü belirtildi.