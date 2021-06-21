ABD, 55 milyon COVID-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

Ay başında 25 milyon doz aşının dağıtım planını açıklayan Amerika, 80 milyon dozdan geri kalan 55 milyon doz aşının dağıtım planını da açıkladı. Buna göre, 55 milyon doz aşının yüzde 75'i Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) oluşturduğu COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX), yüzde 25'i ise ihtiyaç sahibi ülkelere dağıtılacak.

COVAX programındaki yaklaşık 41 milyon doz aşının yaklaşık 14 milyonu, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine verilirken, yaklaşık 16 milyonu aralarında Bangladeş, Afganistan ve Pakistan'ın da bulunduğu Asya ülkelerine gönderilecek.

Afrika'ya ise COVAX kapsamında yaklaşık 10 milyon doz aşı bağışlanacak. COVAX dışında kalan yaklaşık 14 milyon doz aşı da Irak, Batı Şeria, Gazze, Moldova, Bosna-Hersek gibi "bölgesel öncelik olan ve ihtiyaç sahibi" ülkelere bağışlanacak.

Biden yönetimi haziranda dağıtılması planlanan 80 milyon doz COVID-19 aşısının 25 milyon dozluk ilk kısmının dağıtım planını 3 Haziran'da kamuoyu ile paylaşmıştı.