ABD 66 uluslararası kuruluştan geri çekildi: 'Çıkarlara hizmet etmiyor' gerekçesi

Beyaz Saray tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD’nin toplam 66 uluslararası kuruluştan ayrılma kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı" ifadesi yer aldı.

"ABD'nin ulusal çıkarlarıyla örtüşmüyor"

Kararın, söz konusu kuruluşların Amerikan ulusal çıkarlarıyla örtüşmeyen faaliyetlerde bulunması gerekçesiyle alındığı vurgulanan açıklamada, 31’i Birleşmiş Milletler bünyesinde olmak üzere toplam 66 uluslararası kuruluştan ABD’nin hem üyelik hem de mali destek açısından çekileceği belirtildi.

Beyaz Saray açıklamasında, hangi kuruluşların bu kapsamda yer aldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Başkanlığın ilk günlerinde de benzer hamle gelmişti

Trump, 20 Ocak 2025’te başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk günlerinde Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çekilme kararı almış, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yapılan fon aktarımlarını da durdurmuştu.