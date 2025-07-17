ABD-AB ticaret gerilimi, Elon Musk’a yaradı: Brüksel, X'e yönelik cezayı masadan kaldırdı

Avrupa Komisyonu, ABD ile siyasi açıdan hassas ticaret müzakerelerini yürütürken, Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’e yönelik önemli bir soruşturmayı erteledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi Avrupa Birliği yetkililerinin Financial Times’a verdiği bilgilere göre, AB'nin dönüm noktası niteliğindeki Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında başlatılan ve yaz tatili öncesinde sonuçlanması beklenen soruşturma, transatlantik ticaret görüşmelerinde netlik ortaya çıkana kadar beklemeye alındı.

Bir yetkili, AB dijital kurallarının uygulanması ile ABD’de Trump yönetimiyle tırmanan siyasi gerilimleri yönetme çabası arasında bir denge kurulduğuna dikkat çekerek, "Her şey birbirine bağlı" ifadesini kullandı.

Dijital Hizmetler Yasası, büyük çevrimiçi platformların içerik denetimi ve şeffaflığı artırmasını zorunlu kılıyor. X platformu ise geçen yıl, aldatıcı tasarım uygulamaları ve kullanıcı verilerine erişim eksikliği nedeniyle yasa kapsamında ön ihlalde bulunmakla suçlandı.

Bu durum, X’in küresel gelirinin yüzde 6’sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmasına yol açabilir. Ancak kaynaklar, cezanın bu üst sınıra ulaşmasının düşük bir ihtimal olduğunu ifade ediyor.

Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump, AB ithalatına yüzde 10 “karşılıklı” gümrük vergisi getirmiş, ayrıca bu vergiyi 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 30’a çıkarma tehdidinde bulunmuştu.

Trump daha önceki açıklamalarında Avrupa’nın dijital düzenlemelerini sert biçimde eleştirerek teknoloji şirketlerine verilen cezaları “denizaşırı haraç” olarak nitelendirmişti.