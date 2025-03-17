ABD açıkladı! Yemen'deki hava saldırılarında çok sayıda Husi lideri öldürüldü

ABC News kanalında yayınlanan "This Week" programına katılan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ABD'nin Yemen’deki İran destekli Husi milislerine yönelik düzenlediği hava saldırılarının detaylarına değindi. Waltz, bu operasyonlarda "çok sayıda Husi liderinin hedef alındığını ve öldürüldüğünü" belirtti.

Saldırıların, ABD eski Başkanı Joe Biden dönemindeki operasyonlardan farklı olduğuna dikkat çeken Waltz, "Buradaki fark, ilk olarak Husi liderliğinin peşine düşmek ve ikinci olarak İran'ı sorumlu tutmak" açıklamalarında bulundu.

İran’a yönelik sert söylemler

Waltz, ayrıca "Sadece ABD savaş gemilerini değil, küresel ticareti de hedef alan ve Husilerin dünyanın en stratejik iki deniz yolunu kapatmasına yardımcı olan İran'dır" dedi.

İran’ın nükleer silahlanmasını önlemek için ABD'nin tüm seçenekleri değerlendirdiğini belirten Waltz, eski Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik sert söylemlerine atıfta bulundu. Waltz, "Ya bunları teslim eder ve doğrulanabilir bir şekilde vazgeçerler ya da bir dizi başka sonuçla karşı karşıya kalabilirler" şeklinde konuştu.