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ABD Adalet Bakanı Barr, Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek

ABD Adalet Bakanı Barr, Temsilciler Meclisi'nde George Floyd'un ölümü ile ilgili ifade verecek.

ABD Adalet Bakanı Barr, Temsilciler Meclisi'nde ifade verecek
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Adalet Bakanı William Barr, bugün Demokrat Parti'nin kontrolundaki Temsilciler Meclisi'nde Beyaz Saray’ın George Floyd'un polis nezaretinde hayatını kaybetmesinden sonra patlak veren protestolara ilişkin uygulamaları ve Başkan Trump'ın müttefikleri hakkındaki davalarla ilgili olarak ifade verecek.

2019 yılı Şubat ayında göreve başlayan Adalet Bakanı Barr, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki oturumda ilk kez ifade vermiş olacak.

Oturumda, Adalet Bakanlığı'nın protesto gösterilerini dağıtmak için Oregon eyaletinin
Portland kentine ve başkent Washington'a federal güvenlik güçleri sevk edilmesinde oynadığı rolün ele alınması bekleniyor.

(Foreks)

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