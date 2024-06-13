ABD Adalet Bakanı Garland aleyhine 'Kongre'yi tahkir' oylaması yapıldı

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'ndeki 216 üye Adalet Bakanı Garland'ın 'Kongreyi tahkir' ile suçlanması yönünde oy kullandı. 207 üye ise buna karşı çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, kendi soruşturmasını yürütmek için hangi malzemelere ihtiyacı olduğunu belirlemenin 'yürütme organının değil Kongre'nin görevi' olduğunu söyledi. Johnson, Kongre'nin yasal mahkeme celplerine uymayı reddetmenin, sonuçları olduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, "Beyaz Saray'ın, Başkan'ın açıklamalarını büyük ölçüde değiştirdiği bilindiğinden komiteler yazılı transkriptlerin doğruluğunu teyit etmek için ses kayıtlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu basit bir mesele. Elimizde yazılı metin var ama ses kaydına da ihtiyacımız var" dedi.

Garland: "Oylama anayasal güçler ayrılığı ilkesini hiçe sayıyor"

Adalet Bakanı Garland ise Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin bu adımının "ciddi bir Kongre yetkisini partizan bir silaha dönüştürdüğünü" savundu. Garland, "Bugünkü oylama anayasal güçler ayrılığını, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmalarını koruma ihtiyacını ve Komitelere sağladığımız önemli miktardaki bilgiyi hiçe saymaktadır. Bu bakanlığı, çalışanlarını ve demokrasimizi savunmaya yönelik hayati misyonu her zaman savunacağım." diye konuştu.