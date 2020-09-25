ABD Adalet Bakanlığı WeChat yasağı için mahkemeden izin istedi

25 Eylül 2020

ABD Adalet Bakanlığı, cumartesi günü ABD'nin WeChat uygulamasını sanal mağazalardan kaldırma hamlesini durdurma kararını durduran ABD'li yargıç Laurel Beeler'dan bu kararı askıya almasını istedi.

Bakanlık açıklamasında Beeler'ın kararı ile ABD'de WeChat kullanımına kontrolsüz bir şekilde devam edileceği ve ABD ulusal güvenliği ve dış politikası üzerindeki tehditlerin devam edeceği belirtildi.

WeChat uygulamasının sahibi olan Tencent, ABDli bir veri saklama şirketi ile birleşerek söz konusu endişeleri yatıştırmak adına uygulamanın ABD için yeni bir versiyonunu üretmeyi teklif etti. Ancak Tencent'in teklifi, Wechat'in sahibi olmaya devam edecek olması sebebiyle ABD'nin güvenlik ve dış politika endişelerini hafifletmedi.