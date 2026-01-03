ABD Adalet Bakanlığı yayımladı: İşte Maduro ve eşine yöneltilen suçlamalar...

ABD günlerdir hazırlığını yaptığı operasyon için gece düğmeye basarak, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i ülkeden çıkardı. Trump, geçiş hükümetinin görev süresince Venezuela'yı kendilerinin yöneteceğini savunurken Batı Yarımküre'deki hakimiyetlerinin de bir daha asla sorgulanmayacağı mesajını verdi.

İsrail ve Ukrayna operasyonu desteklerken, Çin, Rusya, İran, Brezilya, Meksika ve Küba saldırıyı kınadı. Dünya diken üstünde gelişmeleri takip ederken ABD Adalet Bakanlığı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanacak Maduro ve eşine yöneltilen suçlamaları paylaştı.

"Dünyadaki en tehlikeli narko teröristler ile işbirliği yaptı"

Maduro, yıllarca yolsuz ve gayrimeşru bir hükümeti yönetmekle suçlanırken, eşi ile birlikte hükümetin gücünü de uyuşturucu kaçakçılığı ve hukuksuz eylemler için kötüye kullandığı bu eylemlerin de Venezuela'nın askeri ve siyasi elitini zenginleştirdiği belirtildi.

Ayrıca suçlamalarda, "Maduro dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile işbirliği yapmıştır" ifadelerine yer verildi.

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi de sosyal medya hesabından Maduro'nun narkoterörizm, ABD’ye kokain ithali, ABD'ye karşı makineli ve ağır silahlar bulundurmakla itham edildiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunurken İsrail ve Ukrayna operasyona destek verdi. Çin, Rusya, İran, Brezilya, Meksika ve Küba ise operasyonu kınadı.