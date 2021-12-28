ABD, Afrika'ya seyahat kısıtlamasını kaldırdı
ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasını, 31 Aralık itibariyle kaldırdı.
AA
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının ABD'de hızla yayılmasının ardından 8 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağını kaldırılan kararnameyi imzaladı. 8 Afrika ülkesine uygulanan yasak, 31 Aralık'tan itibaren kaldırıldı.
Biden, 26 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması getirmişti.
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