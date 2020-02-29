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  • 'ABD, anlaşmaya uyulması halinde Afganistan'dan askerlerini çekecek'

'ABD, anlaşmaya uyulması halinde Afganistan'dan askerlerini çekecek'

ABD-Afganistan ortak açıklamasında, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." denildi.

'ABD, anlaşmaya uyulması halinde Afganistan'dan askerlerini çekecek'
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